В Калининграде ищут мужчину, который вышел с работы и пропал

Владимир Бортников пропал 11 декабря. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад» приступили к поиску 51-летнего калининградца, который пропал 11 декабря этого года.

По данным отряда, Владимир Бортников ушел с работы на улице Туруханской и до настоящего времени о нем ничего не известно.

Он был одет: в черную куртку, темно-синие брюки, черную вязаную шапку, черные ботинки.

Рост мужчины – 180 см, худощавого телосложения, русые волосы, серые глаза.

Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Бортникова, сообщите об этом по телефонам горячей линии ПСО «Запад»:

- 508-038, - 520-444 инфорг (бесплатный звонок).