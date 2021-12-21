В Калининграде ищут мужчину, который вышел с работы и пропал

Владимир Бортников пропал 11 декабря.
Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад» приступили к поиску 51-летнего калининградца, который пропал 11 декабря этого года.
По данным отряда, Владимир Бортников ушел с работы на улице Туруханской и до настоящего времени о нем ничего не известно.
Он был одет: в черную куртку, темно-синие брюки, черную вязаную шапку, черные ботинки.
Рост мужчины – 180 см, худощавого телосложения, русые волосы, серые глаза.
Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Бортникова, сообщите об этом по телефонам горячей линии ПСО «Запад»:
- 508-038, - 520-444 инфорг (бесплатный звонок).