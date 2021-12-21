В Калининграде обсудят влияние Достоевского на польскую литературу

В год 200-летия со дня рождения Достоевского в Калининграде открыли памятник писателю. Фото: Правительство Калининградской области

В среду, 22 декабря, в Калининградской областной научной библиотеке состоится лекция доктора филологических наук, профессора БФУ имени Канта Леонида Мальцева. Тема - «Достоевский в восприятии польских писателей XX века».

- Вряд ли найдется другой русский писатель, сопоставимый с Достоевским по силе влияния на польскую литературу ХХ века, и это несмотря на контроверсивную позицию Достоевского по польскому вопросу, - говорится в анонсе. - Среди польских авторов, испытавших на себе это влияние, - Чеслав Милош, Витольд Гомбрович, Густав Герлинг-Грудзиньский, Станислав Лем, Тадеуш Ружевич, Ярослав Ивашкевич и многие другие

Одним из произведений Достоевского, изначально привлекших особое внимание в Польше, были «Записки из Мертвого дома».

Профессор попробует ответить на вопрос, чем, по его мнению, отличается прочтение творчества Достоевского в Польше от отечественного восприятия.

Начало в 18.30. Вход свободный, но для посещения мероприятий лицам старше 18 лет необходимо иметь при себе QR-код и документ, удостоверяющий личность.

О путешествии Федора Михайловича Достоевского по Пруссии можно узнать здесь.