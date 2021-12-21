В Калининграде у Верхнего озера вырубят 15 деревьев

У части деревьев выявлена прикорневая гниль. Фото: администрация Калининграда

Калининградская служба заказчика на этой неделе проведет снос 15 аварийных деревьев на Верхнем озере. Об этом говорится в официальной группе городской администрации во ВКонтакте.

- К сожалению, зеленые насаждения имеют неудовлетворительное состояние и угрожают падением, - прокомментировали власти причины вырубки. - В большинстве своем у них прикорневая гниль, усыхание кроны, суховершинность, а также поражение плодовыми телами грибов и омелой. Нет никакой возможности сохранить данные деревья, а риск того, что в любой момент они рухнут на отдыхающих, напротив, велик. Игнорировать эту опасность нельзя, к тому же грунты на указанной территории неустойчивые.

Власти напоминают также, что у Верхнего озера в этом году высажено 37 кленов, 16 боярышников и 14 лип. Эту работу намерены продолжать.