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Общество21 декабря 2021 6:44

Антон Алиханов видит угрозу экономической безопасности региона в инициативе Литвы ограничить транзит белорусских товаров

Глава области напомнил всем участникам возможного развития событий: «Вообще-то есть и Калининград»
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Губернатор Антон Алиханов прокомментировал инициативу Литвы, реализация которой может сказаться на каждом жителе Калининградской области.

Губернатор Антон Алиханов прокомментировал инициативу Литвы, реализация которой может сказаться на каждом жителе Калининградской области.

Фото: Александр Подгорчук

Губернатор Антон Алиханов видит в возможном решении Литвы ограничить транзит белорусских товаров угрозу не только продовольственной, но и экономической безопасности Калининградской области. Об этом глава региона заявил РИА Новости.

- Я очень переживаю, что слышны какие-то инициативы ограничить транзит белорусских товаров через территорию Литвы, - подчеркнул Алиханов. - И прошу у всех помощи. Вообще-то есть Калининград. И помимо того, что через нас что-то может проходить транзитом, мы вообще-то и белорусские товары потребляем - продукты, стройматериалы и не только.

С мнениями калининградских экспертов об инициативе соседней республики можно познакомиться здесь.