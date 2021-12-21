Антон Алиханов видит угрозу экономической безопасности региона в инициативе Литвы ограничить транзит белорусских товаров

Губернатор Антон Алиханов прокомментировал инициативу Литвы, реализация которой может сказаться на каждом жителе Калининградской области. Фото: Александр Подгорчук

Губернатор Антон Алиханов видит в возможном решении Литвы ограничить транзит белорусских товаров угрозу не только продовольственной, но и экономической безопасности Калининградской области. Об этом глава региона заявил РИА Новости.

- Я очень переживаю, что слышны какие-то инициативы ограничить транзит белорусских товаров через территорию Литвы, - подчеркнул Алиханов. - И прошу у всех помощи. Вообще-то есть Калининград. И помимо того, что через нас что-то может проходить транзитом, мы вообще-то и белорусские товары потребляем - продукты, стройматериалы и не только.

С мнениями калининградских экспертов об инициативе соседней республики можно познакомиться здесь.