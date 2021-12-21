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Общество21 декабря 2021 8:29

Убийца из Казахстана более 20 лет скрывался в Калининграде

Сейчас он заключен под стражу
Виктор Сергеев
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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в убийстве из Казахстана, который более 20 лет скрывался под чужим именем. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские установили, что в 2000 году подозреваемый перебрался в Калининград. По предварительным данным, в 2006 году мужчина сделал себе поддельные документы и спустя 3 года даже обзавелся семьей, при этом он взял фамилию жены. Последние годы злоумышленник работал в сфере автомобильного ремонта.

Несмотря на столь «глубокую» конспирацию, калининградские полицейские установили его местонахождение и задержали. Сейчас он заключен под стражу, а сотрудники полиции устанавливают его возможную причастность к другим преступлениям.