Убийца из Казахстана более 20 лет скрывался в Калининграде

В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в убийстве из Казахстана, который более 20 лет скрывался под чужим именем. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские установили, что в 2000 году подозреваемый перебрался в Калининград. По предварительным данным, в 2006 году мужчина сделал себе поддельные документы и спустя 3 года даже обзавелся семьей, при этом он взял фамилию жены. Последние годы злоумышленник работал в сфере автомобильного ремонта.

Несмотря на столь «глубокую» конспирацию, калининградские полицейские установили его местонахождение и задержали. Сейчас он заключен под стражу, а сотрудники полиции устанавливают его возможную причастность к другим преступлениям.