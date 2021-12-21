В Нестерове агрессивный водитель угрожал сжечь женщину

На жителя Гусева завели уголовное дело за угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в одном из поселков в Нестеровском районе. Мужчина направлялся в гости к своему приятелю, однако проезд оказался заблокирован дровами, которые привезли 74-летней соседке и скинули прямо на дороге. Водитель в нецензурной форме потребовал освободить проезжую часть, завязалась словесная перепалка. В ходе конфликта злоумышленник сорвался на угрозы: сел в машину, давил на газ и угрожал то задавить, то сжечь женщину вместе с дровами. Когда на шум стали собираться соседи, он уехал.

Участковые установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Гусева, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Расследование нового уголовного дела продолжается.