В Калининграде за сутки сбили троих пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде в понедельник, 20 декабря, произошло три наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На ул. Киевской 64-летний водитель «Опеля» при повороте налево не заметил и совершил наезд на 56-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

На улице Судостроительной водитель «Хендая» решил объехать пробку, выехал на встречку и совершил наезд на 43-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил травмы.

На ул. Космической в районе дома № 2 54-летний водитель «Мицубиси» при движении задним ходом не заметил и совершил наезд на 81-летнюю женщину, находившуюся сзади автомобиля на проезжей части дороги. В результате ДТП пешеход получила травмы.