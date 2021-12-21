На выезде из Калининграда столкнулись четыре авто: двое пострадавших

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Два человека пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По автодороге Калининград - Балтийск со стороны ул. Карташева в направлении п. Взморье двигался автомобиль «Тойота», 30-летняя водитель которого выехала на встречку и врезалась в «Ниссан». От удара «Тойоту» отбросило на «Ладу», «Ниссан» врезался в «Фольксваген».

В результате столкновения 23- и 25-летняя пассажирки «Лады» получили телесные повреждения.