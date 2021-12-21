Область получит более 2,6 млрд рублей на строительство школ

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Правительство РФ выделило более 2,6 млрд рублей на строительство новых школ в Калининградской области. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, новые школы за счет федерального бюджета будут строиться в Калининграде, Светлогорске, Багратионовском и Гурьевском городских округах.

В Калининграде образовательный объект появится по улице Левитана (Юго-Восточный микрорайон), новый корпус будет возведен у школы-интерната № 1 по ул. Крылова. В Гурьевском округе учреждения образования появятся в муниципальном центре и поселке Луговое. Новый корпус появится и у школы № 1 Светлогорска. В рамках еще одного проекта будет построено новое здание образовательной организации в поселке Пятидорожное.

«В Калининградской области ежегодно вводятся в строй и начинают работу новые образовательные объекты. В течение следующего года мы откроем ряд детских садов, начнем строительство сразу нескольких школ. Это новый вызов для всей системы образования, в том числе по привлечению и подготовке кадров», - отметил губернатор Антон Алиханов.