Полиция завела дело на водителя, сбившего дорожного рабочего на Приморском кольце

Полиция Гурьевска завела уголовное дело на водителя, сбившего дорожного рабочего на Приморском кольце. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в сентябре этого года. 77-летний водитель «Рено» в месте проведения дорожных работ совершил наезд на стоящий грузовик ГАЗ с прицепом. В результате столкновения пострадал 60-летний рабочий, который осуществлял ремонтные работы дорожного ограждения.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.