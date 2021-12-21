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Общество21 декабря 2021 11:47

Елена Дятлова: «После снегопада невозможно убрать весь город за пять минут»

Глава администрации Калининграда рассказала, что следить за снегоуборочной техникой теперь может каждый горожанин
Иван МАРКОВ
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Отследить передвижение снегоуборочной техники теперь можно днем и ночью

Отследить передвижение снегоуборочной техники теперь можно днем и ночью

Фото: Иван МАРКОВ

Во вторник, 21 декабря, Елена Дятлова рассказала, каких успехов добилась мэрия Калининграда в контроле за уборкой городских улиц. Сначала она обозначила журналистам старую проблему.

- Читаем то, что у нас написано в нормативных документах: мы должны убирать улицы после того, как закончится снегопад. К сожалению, так написано. Будет ли идти снег? Да, будет, это природное явление. К нему нужно быть готовыми. Весь прошлый год наша пресс-служба выставляла информацию, сколько тонн снега вывезено с улиц Калининграда. Ненаглядная информация. Вряд ли кому-то это интересно. Вывезли и вывезли.

Тут же Дятлова решила похвастаться, что мэрия наконец добавила на свой сайт кнопку «Техника МБУ «Чистота» онлайн»:

- Каждая единица техники «Чистоты» оборудована системой GPS-навигации. Я вижу, как ходят и где находятся снегоуборочные машины. Теперь жители тоже могут попасть в наше внутреннее программное обеспечение. Каждый сегодня может увидеть, где находится техника. А я вижу еще и их треки. Чтобы контролировать уборку города, больше не нужно звонить руководителю МБУ «Чистота» и говорить: «Слышишь, сколько у тебя единиц вышло?» Каждый это видит. Но я скажу, что невозможно после снегопада в течение пяти минут убрать весь город. Мы делаем все, чтобы приводить его в нормативное состояние, - заключила глава администрации.