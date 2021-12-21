Елена Дятлова: «Мы подумываем над приобретением снегоплавильных машин для Калининграда»

Во вторник, 21 декабря, Елену Дятлову после оперативного совещания в мэрии Калининграда журналисты спросили, не планирует ли администрация закупить специальные «снеготопки» для утилизации убранного с улиц снега.

- Вы тоже, видимо, читаете рекомендации в Фейсбуке, которые мы получаем, - ответила глава администрации. - У нас есть два способа: вывозить снег и плавить его, отправляя талую воду в ливневую канализацию. У нас нет таких устройств, хотя сегодня мы с МБУ «Чистота» проговариваем возможность их приобретения. Это удобно, потому что мы экономим на транспортных расходах: сейчас нужно снег грузить погрузчиком, везти, складывать и возвращаться обратно. Смотрим, но не все сразу. Пока рассчитываем экономику.

Большие города в России (в частности, Москва) уже несколько лет используют снегоплавильные установки. Принцип их работы заключается в перемешивании снега с горячей водой, растворяющей также соль, которой посыпают городские улицы.