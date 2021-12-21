В Калининградской области с начала года высадили 224 тысячи саженцев ели европейской и дуба черешчатого

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В 2021 году в Калининградской области было высажено 224 тысячи саженцев ели европейской и дуба черешчатого. Общая площадь лесовосстановительных работ составила более 60 гектаров, сообщил министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин. Кроме того, были выполнены мероприятия по содействию естественному лесовосстановлению на площади 30 гектаров

Всего на лесовосстановительные работы с начала года было выделено 192,6 миллиона рублей, из них 172,2 млн рублей - средства федерального бюджета.

Также в этом году было закуплено 23 единицы лесопожарной и лесопатрульной техники. Как отметил Олег Ступин, по итогам года в регионе отмечено снижение количества пожаров, все выявленные очаги ликвидировались в первые сутки.