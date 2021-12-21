В Правдинске будут производить 14 тысяч тонн говяжьих котлет для бургеров в год

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Правдинске открылся цех по производству мясных полуфабрикатов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новая производственная площадка специализируется на выпуске говяжьих котлет для бургеров мощностью 14 тысяч тонн готовой продукции в год. Поставки полуфабрикатов будут осуществляться в сеть ресторанов «Бургер Кинг» в России.

Инвестиции в создании нового мясного производства составили более 1 млрд рублей, что позволило создать более 100 новых рабочих мест.

«Завод спроектирован таким образом, что здесь можно разместить еще одну линию и нарастить количество производимой продукции. И, конечно, очень важно, и для Правдинского района, и для всего региона, что создаются новые рабочие места», - отметил губернатор Антон Алиханов.