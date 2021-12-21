Коронавирус за сутки выявили в 19 городах Калининградской области

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 186 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 127 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 3,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 3,

Пионерский городской округ – 3,

Гвардейский городской округ - 2,

Полесский городской округ – 1,

Гурьевский городской округ - 5,

Гусевский городской округ – 5,

Светловский городской округ – 6,

Зеленоградский городской округ – 8,

Светлогорский городской округ – 5,

Краснознаменский городской округ – 1,

Славский городской округ – 1,

Советский городской округ - 7,

Мамоновский городской округ – 2,

Черняховский городской округ – 3,

Неманский городской округ – 2,

Янтарный городской округ – 1.