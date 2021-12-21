С подрядчиком, ремонтирующим в Калининграде улицы Карташева, Транспортную и Автомобильную, до Нового года контракт не разорвут

Калининградцы уже неоднократно высказывали свое недовольство качеством работ на улицах Автомобильной и Карташева, и подрядчика (АО «Производственное объединение «Возрождение» из Санкт-Петербурга) уже заставляли проводить работу над ошибками. В сроки по различным причинам компания также не уложилась, однако пока контракт с ней город разрывать не будет. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщила журналистам глава администрации Елена Дятлова.

- Мы уходим в Новый год без расторжения контракта, а дальше в январе мониторим, - рассказала она.

Всего на подрядчике сегодня три улицы: кроме Карташева и Автомобильной, он отторговал ремонт улицы Транспортной. Что там происходит, Дятлова также рассказала.

- На Автомобильной он приступил к укладке резиновой велодорожки, и мои коллеги будут осуществлять приемку, - пояснила чиновница. - Если ее укладка должного качества, то она будет принята и оплачена. Если после зимы будут выявлены дефекты, подрядчик в рамках гарантийных обязательств построит ее за собственный счет. Работы по Карташева тоже ведутся, но не теми темпами, которыми бы мы хотели.

На Транспортной улице подрядчик на сегодняшний день подготавливает перенос автомобильного трафика на парковку, чтобы начать демонтаж брусчатки.