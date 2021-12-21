Алиханов предложил зарегистрировать Белую и Сушкевич в своей квартире в Москве, чтобы они не сидели в СИЗО

Губернатор Антон Алиханов предложил зарегистрировать калининградских врачей Елену Белую и Элину Сушкевич в Москве, чтобы медики во время суда не находились в СИЗО. Об этом глава региона признался на встрече с редакторами СМИ.

«Я в частном порядке озвучил свое предложение зарегистрировать их в моей квартире в Москве или квартире моих родителей. Не понимаю, почему они должны там [в московском СИЗО] находиться?» - сказал губернатор.

По словам Алиханова, наличие регистрации могло бы стать основанием, чтобы медики находились в столице под домашним арестом.

Напомним, врача-неонатолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич и бывшего руководителя роддома № 4 Елену Белую обвиняют в умышленном убийстве новорожденного. Следствие по этому делу началось в ноябре 2018 года.

Год назад Калининградский областной суд вынес решение о невиновности врачей. С октября 2021 года дело рассматривается повторно. На этот раз в Московском областном суде, по решению которого врачей поместили в столичный СИЗО. 20 декабря суд продлил им срок содержания под стражей до 3 апреля 2022 года.