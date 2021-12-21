Кинотеатр «Заря» откроется для ночи кино фестиваля «Короче»

. Фото: Александр КАТЕРУША

Фестиваль короткометражного кино «Короче» проведет ночь кино 30-31 декабря. Мероприятие пройдет в кинотеатре «Заря». Как рассказали в оргкомитете, зрители увидят 30 лучших короткометражек, собранных за 9-летнюю историю фестиваля.

«В программе не только победители и лауреаты «Короче», но и короткометражки, вызывавшие симпатии зрителей во время всех смотров. Романтические комедии, мелодрамы, анимация, видео-арт – все то, что придаст предвкушение праздника», - сказали организаторы.

Отмечается, что вход в «Зарю» будет осуществляться только при предъявлении QR-кода о вакцинации и документа, подтверждающего личность. Мероприятие пройдет в рамках COVID-free концепции.