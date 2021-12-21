В регионе более 50 детей-сирот воспользовались жилищными сертификатами

С мая 2021 года в Калининградской области детям-сиротам выделили 124 жилищных сертификата на приобретение квартир. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. До конца этого года планируется выдать еще 12 сертификатов, в следующем году - не менее 110 сертификатов.

«Если возникнет необходимость предоставить эту меру социальной поддержки большему количеству человек, число сертификатов будет увеличено, - отметила министр социальной политики Анжелика Майстер. - Мы контролируем расход средств по каждому сертификату, консультируем людей по вопросу приобретения жилья. Так, 52 человека уже реализовали сертификаты. Многие из них встретят праздники в новой квартире».

Стоимость одного сертификата составляет 1 622 709 рублей, срок его действия - 3 года. При этом, если необходимо, от сертификата можно отказаться в любой момент, пока средства по нему не потрачены.