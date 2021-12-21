«Пока мы судимся, калининградцы испытывают дискомфорт»: Елена Дятлова объяснила, почему подрядчик не восстанавливает разрушения на Летнем озере

Во вторник, 21 декабря, Елену Дятлову после оперативного совещания в мэрии Калининграда журналисты спросили, почему на Летнем озере до сих пор не восстановлен спуск, перекрытый из-за серьезных повреждений еще летом.

- Озеро Летнее - сложный объект, по которому есть недоработка как администрации, так и подрядчика. Почему администрации? Муниципальный контракт составлен таким образом, что обязанности по гарантийному восстановлению лежат полностью на плечах подрядной организации. Мы ушли в суды, но подрядчик говорит: «Я не виноват в том, что там произошло разрушение покрытия». В суде начали доказывать вину подрядчика, назначали судебные экспертизы. Следующее заседание у нас, по-моему, 9 февраля. Надеюсь, это последний суд, который поставит точку.

По мнению Дятловой, этот пример показывает, что необходимо в муниципальный контракт вносить пункт, прописывающий варианты выхода из подобных ситуаций. Например, администрация выполнит работы над ошибками за подрядчика, а потом через суд взыскивает с него затраченную сумму.

- В противном случае мы всегда будем находиться в такой нехорошей ситуации, как на Верхнем озере. Пока мы судимся, жители Калининграда испытывают дискомфорт, глядя на разрушенные конструкции, ограждения или что-то еще. Для себя мы выводы уже сделали.

Напомним, что спуск к озеру до этого повреждался в начале 2020 года. Тогда подрядчик устранил недочеты по гарантии, но вскоре террасное покрытие снова пришло в негодность.