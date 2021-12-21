В Калининграде откроется выставка памяти художника Виктора Рябинина

Виктор Рябинин. Фото: Предоставлено организаторами

Выставку памяти калининградского художника Виктора Рябинина представят в областном историко-художественном музее 23 декабря. Впервые публике продемонстрируют более 70 работ, оставшихся в квартире художника: живопись, графику, ассамбляжи.

Также будут представлены дневники мастера.

- На протяжении всей своей жизни Виктор Федорович вел личные дневники. Альбомы, в которых делал зарисовки, цитировал любимых поэтов, создавал разного рода коллажи. В ход шли проездные билеты, фотографии, вырезки из газет. Невероятная история, которую отразил человек своего времени, - рассказывают организаторы.

Виктор Рябинин родился в 1946 году в Калининграде. Часто Рябинин говорил о себе: «Я - свидетель». Воспоминания из детства, безусловно, нашли отражение в работах мастера.

Вся его жизнь была связана с творчеством, а позже - с преподаванием. Член Союза художников России с 1995 года.

Начиная с 1981 года принимал участие в большом количестве персональных, областных, отчетных, зональных, республиканских, общероссийских, международных и зарубежных выставок.

Художник умер в 2019 году.

Открытие выставки намечено на 16.00. Выставка продлится до 31 января.