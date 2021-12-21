В Калининградской области откроется второе казино, а рядом - аквапарк

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В туристическую индустрию Калининградской области в ближайшие годы планируются большие инвестиции. Об этом на заседании совета по туризму во вторник, 21 октября, сказал губернатор Антон Алиханов.

- У нас уже начало строиться второе казино, и мы в ближайшие месяцы объявим торги на оставшиеся объемы игорной зоны. Уже есть потенциальные инвесторы, - сказал глава региона.

Антон Алиханов отметил, что это повысит туристическую привлекательность Калининградской области.

- Понятно, что публика специфическая, но она имеет место. Раз уж есть такая возможность, то почему с ней не поработать? - рассуждает Антон Алиханов. - Опыт Краснодарского края, Красной Поляны показывает, что это создает отдельное направление по развитию аэропорта, чартерных рейсов для обслуживания людей, которые хотят таким образом провести время.

По словам губернатора, возле игорной зоны хотят открыть и аквапарк - инвестор уже нашелся.