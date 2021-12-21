Алиханов назвал слухами информацию о продлении зимних каникул

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У правительства Калининградской области пока нет планов продлевать предстоящие зимние каникулы школьников из-за ситуации с коронавирусом. Об этом во вторник, 21 декабря, на встрече с редакторами региональных изданий сообщил Антон Алиханов.

- Я посмотрел, откуда вообще стали распространяться слухи [о продлении каникул]. Оказалось, из Иркутской области или откуда-то рядом. Думаю, стоит позвонить в какую-нибудь местную редакцию и узнать, откуда у них эта информация, - сказал губернатор.

Давать прогнозы по распространению штамма омикрон в Калининградской области глава региона отказался.

- Я не хочу комментировать ничего по омикрону, потому что ничего нового в плане медицины не скажу. Не хочу не становиться источником каких-то досужих домыслов, - объяснил Антон Алиханов.