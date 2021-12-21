«С видом на залив пить шампанское, заедать черной икрой»: Антон Алиханов – о сельском туризме в Калининградской области

. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Калининграде во вторник, 21 декабря, состоялось последнее в этом году заседание совета по туризму. Выслушав доклад министра по туризму Андрея Ермака, губернатор Антон Алиханов выступил с комментариями. В частности, он заметил, что в докладе министра не было ничего сказано про сельский туризм.

- Огромный объем историй про сельский туризм есть. У нас в Гурьевске можно делать уже скоро целые маршруты гастрономического туризма. «Шаакен Дорф» в Некрасово, эти ребята, которые выращивают осетров и доят черную икру, делают улитку. Знаешь, с видом на залив пить шампанское, заедать это улиткой и черной икрой нашей. Или начинать утро с сыра и шоколада вместе с какао нашего производства…

Глава региона призвал и дальше придумывать что-то новое и интересное, развивать туризм в муниципалитетах. В пример он привел Славск, где восстанавливают старинную кирху.

- Замечательную кирху восстанавливают. Но надо же что-то еще! И много чего еще надо там, да? Там есть предприниматели и люди, которые этим занимаются, - заключил губернатор.