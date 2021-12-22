В Калининграде хотят подсветить здание Музея изобразительных искусств

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Власти готовят проект по освещению здания кенигсбергской биржи, в котором ныне расположен Музей изобразительных искусств. Мощные фонари могут установить на острове Канта. Об этом губернатор Антон Алиханов рассказал на заседании совета по туризму, который состоялся во вторник, 21 декабря.

- Нам очень понравилась история с освещением старого кенигсбергского Кафедрального собора, и мы считаем, что на острове Канта можно установить такую же технику и оборудование, которое бы освещало здание Музея изобразительных искусств, - сказал Антон Алиханов.

Губернатор отметил, что сейчас здание не освещено должным образом.

- Сейчас в вечернее время здание музея - это просто черная глыба, и не совсем понятно, что это, вечером не каждый разберет, - заключил глава региона.