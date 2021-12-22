В Гурьевске грабитель обчистил квартиру, пока хозяйка была дома, а потом угнал машину

Инцидент случился в Гурьевске. В полицию обратилась 50-летняя женщина, сообщив, что ее ограбили, когда она находилась у себя дома, и угнали со двора машину.

Полицейские выяснили, что утром дама пустила в дом знакомого, который начал вести себя агрессивно.

«34-летний мужчина с применением насилия отобрал у женщины мобильный телефон стоимостью около 15 тысяч рублей и сбежал. На этом его злодеяния не завершились. Злоумышленник, имея ключи от автомобиля женщины, стоявшего во дворе, угнал его», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Задержать угонщика удалось по горячим следам сотрудникам пункта полиции по Мамоновскому городскому округу. Машина была остановлена ими в пос. Пятидорожное Багратионовского района.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.