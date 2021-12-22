Елена Дятлова пригласила калининградцев поработать дворниками

Елена Дятлова. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде на предприятии «Чистота» все время не хватает работников. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда» сказала глава администрации Елена Дятлова.

- У нас достаточное количество вакансий на предприятии «Чистота». Если у калининградцев есть желание работать, мы примем любое количество людей, готовых прийти на работу, - сказала Елена Дятлова.

Сити-менеджер отметила, что коммунальной техники всегда хотелось бы больше.

- И всегда хочется видеть больше людей, которые единовременно выходят на улицу делать уборку. Но невозможно в мгновение ока одновременно сделать уборку всех дорог, - заключила глава администрации.