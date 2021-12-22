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Общество22 декабря 2021 6:16

Елена Дятлова пригласила калининградцев поработать дворниками

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Елена Дятлова.

Елена Дятлова.

Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде на предприятии «Чистота» все время не хватает работников. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда» сказала глава администрации Елена Дятлова.

- У нас достаточное количество вакансий на предприятии «Чистота». Если у калининградцев есть желание работать, мы примем любое количество людей, готовых прийти на работу, - сказала Елена Дятлова.

Сити-менеджер отметила, что коммунальной техники всегда хотелось бы больше.

- И всегда хочется видеть больше людей, которые единовременно выходят на улицу делать уборку. Но невозможно в мгновение ока одновременно сделать уборку всех дорог, - заключила глава администрации.