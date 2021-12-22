Елена Дятлова назвала три главные проблемы Калининграда

. Фото: Александр КАТЕРУША

Три главные проблемы в Калининграде назвала глава администрации города Елена Дятлова в эфире передачи «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда».

Это, по мнению сити-менеджера, дворы, дороги и инфраструктура.

- Во-первых, дворовые территории. Город похож на открытку, на центральных улицах гуляем, все красиво. Но сворачиваем во двор, а там страшно. Этим нужно заниматься. Запущены программы, хорошие программы, но денег там мало, - говорит Елена Дятлова.

Еще одна проблема - состояние улично-дорожной сети.

- Для автомобилистов это ямы на дорогах. Это грунтовые дороги в городе, дороги, которые ведут в СНТ. Есть тротуары, на которые давно не ступала нога чиновника, - сказала Елена Дятлова.

Третьей проблемой, по ее мнению, стало недостаточное развитие инфраструктуры.

- Мы видим прирост населения. Нехватка детских садов и школ в районах, где мы видим активное строительство, - сказала Елена Дятлова.