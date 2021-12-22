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Общество22 декабря 2021 6:32

Эстакадный мост хотят закрыть на реконструкцию

Но сделают это только тогда, когда построят новый автомобильный мост через Преголю
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде эстакадный мост закроют только тогда, когда будет построен параллельный автомобильный мост через Преголю. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда» сказала глава администрации Елена Дятлова.

- Будет строиться отдельный железнодорожный мост и автомобильный мост. Когда они будут построены, мы придем к реконструкции эстакадного моста. До этого будем его поддерживать, - говорит Елена Дятлова, отметив, что любыми мостами нужно заниматься.

Глава администрации вспомнила ремонт мостов на Аллее Смелых и улице Суворова.