Эстакадный мост хотят закрыть на реконструкцию

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде эстакадный мост закроют только тогда, когда будет построен параллельный автомобильный мост через Преголю. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда» сказала глава администрации Елена Дятлова.

- Будет строиться отдельный железнодорожный мост и автомобильный мост. Когда они будут построены, мы придем к реконструкции эстакадного моста. До этого будем его поддерживать, - говорит Елена Дятлова, отметив, что любыми мостами нужно заниматься.

Глава администрации вспомнила ремонт мостов на Аллее Смелых и улице Суворова.