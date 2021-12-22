Елена Дятлова: Освещение в Калининграде должно стать «умным»

В Калининграде власти намерены внедрить систему «умного освещения» дорог и тротуаров. Об этом сказала глава администрации города Елена Дятлова в эфире передачи «Говорит Калининград».

- Мы ставим светодиодные светильники. Вечером они светят ярко, а после 11-12 часов, когда меньше трафик, меньше поток, они уменьшают яркость, - говорит Елена Дятлова. - А первое, что мы сделали в этом году, - поставили счетчики. Потому что 100 млн рублей в год администрация тратит на электроэнергию.

Власти города делают сейчас светотехнические расчеты.

- В городе темновато. Будем заниматься. Это понятная задача, которую нужно решать, - согласилась Елена Дятлова.