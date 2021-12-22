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Общество22 декабря 2021 8:39

В 2021 году операторы «Безопасного города» отработали более 3 тысяч запросов полиции

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области сотрудники правоохранительных органов пользовались записями из архива системы видеонаблюдения «Безопасный город». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, за год было отработано более 3 тысяч запросов полиции. По заявке УМВД операторы просматривали архив и предоставляли данные для расследования преступлений.

«При помощи камер видеонаблюдения операторы установили маршруты пропавших или находящихся в розыске людей, предоставили видео, на которых зафиксированы ДТП, определили местонахождение и маршруты передвижения автомобилей, находящихся в розыске, помогли установить обстоятельства инцидентов, связанных с порчей имущества», - говорится в сообщении.

Всего в регионе насчитывается более 2 100 камер наружного видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный город».