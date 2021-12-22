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Общество22 декабря 2021 8:58

«Человеку нужен теплый кот»: Глава администрации Калининграда прочла стих в эфире Радио «Комсомольская правда»

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Елена Дятлова.

Елена Дятлова.

Фото: Александр КАТЕРУША

Итоги 2021 года в студии передачи «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда» подвели вместе с главой администрации города Еленой Дятловой. Она не только назвала три проблемы нашего города, но и выступила с поэтическим номером.

Елена Дятлова прочла стихотворение московской поэтессы Мальвины Матрасовой «Человеку нужен теплый кот, чтоб мурлыкал громко он на ручках…».

- У Деда Мороза я попросила бы для всех калининградцев, чтобы рядом были те люди, которые понимают, чтобы рядом были те люди, которые любят, чтобы рядом были те люди, которым ты хочешь дарить любовь. Чтобы калининградцы были счастливы! - сказала Елена Дятлова.