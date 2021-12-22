В Зеленоградском районе задержали четверых копателей янтаря

В Зеленоградском районе полицейские задержали четверых мужчин, которые незаконно добывали янтарь. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленники, самому младшему из которых 20 лет, старшему - 40, вели незаконный промысел на реке Нельма в 700 метрах от поселка Русское.

«Правонарушители при помощи самодельных мотопомп, встроенных в автомобили, добывали янтарь-сырец. У мужчин изъято оборудование и более полутора килограммов незаконно добытого сырца», - заявили в полиции.

Всех задержанных доставили в ОМВД, где в отношении каждого составили административный протокол по статье «Самовольная добыча янтаря».