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Общество22 декабря 2021 9:36

Власти выделили 11 млн рублей на выплаты работникам социальной сферы

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области работники учреждений социальной сферы региона получат единовременную выплату, на это выделено 11 млн рублей из регионального бюджета.

«Руководителям, педагогическим работникам, тренерам, методистам и другому учебно-вспомогательному персоналу предусмотрено выделение единовременной денежной выплаты (с учетом налогов) в размере 12 тысяч рублей, а также 6 тысяч рублей - иным работникам организаций. Выплаты, будут произведены до конца 2021 года», - сообщил министр финансов Виктор Порембский.

По предварительным расчетам, выплаты получат 914 человек.