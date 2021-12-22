Антон Алиханов признался, что не может позволить себе новый автомобиль

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За время своего губернаторства Антон Алиханов сменил машину один раз. В 2018 году вместо «Мицубиси Аутлендер» глава региона приобрел «Фольксваген Тигуан». В конце 2020-го губернатор подумывал купить более новый автомобиль, но не смог этого сделать.

- Я получил 13-ю зарплату, решил пойти посмотреть на машины, - рассказал Антон Алиханов РИА «Новости». - Посмотрел на цены и понял, что единственное, что я могу себе купить, продав свою единственную машину, это точно такую же машину, и еще, может быть, придется брать кредит.

Отметим, что доход Антона Алиханова в 2020 году составил 20,4 миллиона рублей. В эту сумму вошел доход от продажи квартиры.