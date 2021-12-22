В Калининграде пенсионер избил 12-летнего мальчика

В Калининграде завели уголовное дело на пенсионера, который избил 12-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на улице Малой Песочной. Шестиклассник вместе с приятелем решил исписать маркером водоотливы на одном из зданий, однако их заметил один из местных жителей. Мужчина бросился в погоню за подростками, одному из них удалось сбежать, а 12-летний мальчик попал в руки разъяренного горожанина. Злоумышленник избил ребенка, причинив значительные телесные повреждения, в частности сломал лучевую кость на левой руке.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.