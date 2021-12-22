5 медиков, 53 пенсионера: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 189 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 153 случая ОРВИ, 23 пневмонии и 13 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 53 пенсионера;
- 5 медицинских работников;
- 4 работника образовательных учреждений;
- 23 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- 3 работающих на промышленных предприятиях;
- 9 работников транспортных предприятий, водителей;
- работник учреждения культуры;
- 3 сотрудника предприятий ЖКХ;
- сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;
- сотрудник охранного предприятия;
- 29 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 4 ребенка, посещающих детские сады;
- 3 учащихся;
- 5 студентов 4 образовательных учреждений;
- 45 неработающих.