5 медиков, 53 пенсионера: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 189 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 153 случая ОРВИ, 23 пневмонии и 13 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 53 пенсионера;

- 5 медицинских работников;

- 4 работника образовательных учреждений;

- 23 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- 3 работающих на промышленных предприятиях;

- 9 работников транспортных предприятий, водителей;

- работник учреждения культуры;

- 3 сотрудника предприятий ЖКХ;

- сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;

- сотрудник охранного предприятия;

- 29 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 4 ребенка, посещающих детские сады;

- 3 учащихся;

- 5 студентов 4 образовательных учреждений;

- 45 неработающих.