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Общество22 декабря 2021 11:41

Аварийный или нет: В Калининграде еще раз обследуют дом № 68 на Московском проспекте

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Александр КАТЕРУША

Судьба дома № 68 на Московском проспекте еще не определена. Неизвестно, будут ли его сносить. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда» сказала глава администрации Елена Дятлова.

- Не принято решение по 68-му дому. 70-й дом расселен, потому что пошли трещины, а 70-й дом связан балконами с 68-м. Мы еще раз заказали повторное обследование, чтобы окончательно принять решение и определить, является ли аварийным 68-й дом, - сказала глава администрации.

Елена Дятлова отметила, что если дом окажется аварийным, то его жильцов будут расселять, выплачивая денежные компенсации или предоставляя квартиры в других домах.