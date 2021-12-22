Поликлиника на Летней опубликовала график работы на зимних каникулах

На зимних каникулах в поликлинике на Летней терапевты будут вести прием пациентов.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Калининграде крупнейшая поликлиника на улице Летней в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года продолжит работу. График опубликован на официальном сайте центральной городской клинической больницы.
Режим работы врачей-терапевтов на приеме в поликлинике:
31.12.2021 - с 9:00 до 14:00, с 12:00 до 17:00;
01.01.2022 – выходной;
02.01.2022 – выходной;
03.01.2022 - с 9:00 до 14:00, с 12:00 до 17:00;
04.01.2022 - с 9:00 до 14:00, с 12:00 до 17:00;
05.01.2022 - с 9:00 до 14:00, с 12:00 до 17:00;
06.01.2022 - с 9:00 до 14:00, с 12:00 до 17:00;
07.01.2022 – выходной;
08.01.2022 - с 9:00 до 14:00, с 12:00 до 17:00;
09.01.2022 – выходной.
Режим работы кабинета вакцинации:
31.12.2021 - с 9:00 до 14:00;
01.01.2022 – выходной;
02.01.2022 – выходной;
03.01.2022 - с 9:00 до 17:00;
04.01.2022 - с 9:00 до 17:00;
05.01.2022 - с 9:00 до 17:00;
06.01.2022 - с 9:00 до 17:00;
07.01.2022 – выходной;
08.01.2022 - с 9:00 до 14:00;
09.01.2022 – выходной.
ВАЖНО!
Все пациенты с признаками ОРВИ и COVID-19 с 31 декабря по 9 января ЕЖЕДНЕВНО с 8:00 до 20:00 могут обращаться в приемный покой ЦГКБ.