Поликлиника на Летней опубликовала график работы на зимних каникулах

На зимних каникулах в поликлинике на Летней терапевты будут вести прием пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Калининграде крупнейшая поликлиника на улице Летней в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года продолжит работу. График опубликован на официальном сайте центральной городской клинической больницы.

Режим работы врачей-терапевтов на приеме в поликлинике:

31.12.2021 - с 9:00 до 14:00, с 12:00 до 17:00;

01.01.2022 – выходной;

02.01.2022 – выходной;

03.01.2022 - с 9:00 до 14:00, с 12:00 до 17:00;

04.01.2022 - с 9:00 до 14:00, с 12:00 до 17:00;

05.01.2022 - с 9:00 до 14:00, с 12:00 до 17:00;

06.01.2022 - с 9:00 до 14:00, с 12:00 до 17:00;

07.01.2022 – выходной;

08.01.2022 - с 9:00 до 14:00, с 12:00 до 17:00;

09.01.2022 – выходной.

Режим работы кабинета вакцинации:

31.12.2021 - с 9:00 до 14:00;

01.01.2022 – выходной;

02.01.2022 – выходной;

03.01.2022 - с 9:00 до 17:00;

04.01.2022 - с 9:00 до 17:00;

05.01.2022 - с 9:00 до 17:00;

06.01.2022 - с 9:00 до 17:00;

07.01.2022 – выходной;

08.01.2022 - с 9:00 до 14:00;

09.01.2022 – выходной.

ВАЖНО!

Все пациенты с признаками ОРВИ и COVID-19 с 31 декабря по 9 января ЕЖЕДНЕВНО с 8:00 до 20:00 могут обращаться в приемный покой ЦГКБ.