В Калининграде задержали двух закладчиков «соли»

Длительные сроки заключения грозят двум жителям Гурьевского района, которые распространяли наркотики через закладки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

25-летних мужчин задержали возле дома, где они вместе снимали квартиру. У них были обнаружены и изъяты 22,33 грамма «соли» и 0,30 грамма экстези. Злоумышленники оборудовали на территории Калининграда тайники-закладки с наркотиками, которые они продавали потребителям в теневом сегменте интернета. Еще более 1 грамма наркотиков было обнаружено в восьми закладках.

В полиции добавили, что задержанным грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.