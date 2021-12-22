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Общество22 декабря 2021 12:56

Калининградец погасил миллионную задолженность по кредиту после ареста земли

Виктор Сергеев
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Фото: Служба судебных приставов

Арест земельных участков побудил жителя Калининграда погасить долг по кредиту. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Калининградец задолжал банку 1,2 млн рублей и уклонялся от исполнения решения суда. Судебные приставы установили, что в собственности у должника есть два земельных участка, и запретили совершать с ними регистрационные действия.

Вскоре мужчине потребовалось продать землю, однако он не смог это сделать и сразу же пришел на прием к судебному приставу, а на следующий день внес всю сумму долга на депозитный счет отделения. После этого ограничения с земельных участков были сняты.