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Общество22 декабря 2021 17:20

Почти как в Европе: В Светлогорске впервые установили ограждения у деревьев

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
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Фото: Светлогорский городской округ

В центре Светлогорска появились низкие, почти незаметные заборчики.

«Устанавливаем комплекс декоративных элементов для сохранения зеленых насаждений на улице Ленина: от вокзала до «Янтарь-холла», - прокомментировали в местной администрации.

Уже смонтировали три новые радиусные скамейки и ограждения вокруг деревьев.

Весной внутри ограждений власти обещают установить приствольные декоративные решетки.

Отмечается, что работы выполняются в рамках муниципального контракта.