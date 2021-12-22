Почти как в Европе: В Светлогорске впервые установили ограждения у деревьев

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Фото: Светлогорский городской округ
В центре Светлогорска появились низкие, почти незаметные заборчики.
«Устанавливаем комплекс декоративных элементов для сохранения зеленых насаждений на улице Ленина: от вокзала до «Янтарь-холла», - прокомментировали в местной администрации.
Уже смонтировали три новые радиусные скамейки и ограждения вокруг деревьев.
Весной внутри ограждений власти обещают установить приствольные декоративные решетки.
Отмечается, что работы выполняются в рамках муниципального контракта.