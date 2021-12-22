Райффайзен Банк представляет новый портал для ипотечных партнеров

Райффайзен Банк полностью обновил портал для ипотечных партнеров. Это удобный сервис обмена документами с банком для риелторов, застройщиков, агентств недвижимости, ипотечных брокеров, консультантов.

«Обновляя ипотечный портал, мы старались учесть все особенности и нюансы работы наших коллег, чтобы выход на сделку был удобным и быстрым, — говорит Антон Красильников, руководитель направления ипотечного кредитования Райффайзен Банка. — К партнерскому порталу легко подключиться и получить доступ к мгновенному оформлению кредитных предложений. Мы продолжим улучшать его и дальше, постепенно добавляя новые сервисы».

.

Узнать больше об условиях сотрудничества и стать партнером Райффайзен Банка можно на сайте.

Райффайзен Банк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» Райффайзен Банк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 10-е по объему совокупного кредитного портфеля. По данным журнала Forbes, Райффайзен Банк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 18,6 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.