В Гвардейске водитель уехал с АЗС с полным баком неоплаченного топлива

В Гвардейском районе клиент не оплатил полный бак топлива и уехал. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в поселке Пригородное. Прибывшие на место участковые по записям с видеокамер установили личность злоумышленника - ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и незаконное хранение наркотиков. Полицейские определили местонахождение разыскиваемого и задержали его.

«Участковые выяснили, что 22-летний житель Гвардейска был пассажиром в машине. Вместе с друзьями они решили покататься, и молодой человек вызвался оплатить заправку. Компания заехала на АЗС, злоумышленник подошел к кассе, узнал, что за 56 литров топлива ему необходимо заплатить 3 тысячи рублей, сообщил кассиру, что у него нет такой суммы с собой, и пошел в машину якобы за деньгами. Друзьям же он сказал, что все оплатил и можно уезжать. Ни о чем не подозревая, водитель покинул территорию заправки».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».