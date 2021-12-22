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Общество22 декабря 2021 14:54

Власти Калининграда не планируют пока покупать электробусы

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Электробусов Volgabus в Калининграде пока не будет. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда» сказала глава администрации города Елена Дятлова.

- Электробусы - пока нет, - сказала Елена Дятлова. - Мы смотрели, выезжали в Москву, встречались там с эксплуатирующими организациями. Пока решили взять паузу с электробусами. Уверена, что технологии развиваются очень стремительно…

Елена Дятлова не исключила, что городские власти через два-три года вернутся к вопросу о покупке электробусов.