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Общество22 декабря 2021 16:35

В Зеленоградске установили велосипедные урны, их тут же раскритиковали

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Велосипедная урна в парке Зеленоградска.

Велосипедная урна в парке Зеленоградска.

Фото: Администрация Зеленоградска

Власти Зеленоградска пытаются развивать велосипедную инфраструктуру. В городском парке установили специальные высокие урны для велосипедистов.

«Начат монтаж пяти экспериментальных велоурн. Урна адаптирована для велосипедистов, находящихся в движении. Она имеет наклон, который помогает велосипедисту бросать мусор в мусорное ведро во время езды», - рассказали в местной администрации.

Комментаторы на страничке администрации во ВКонтакте разразились негативом.

«Такие «эксперименты» надо обсуждать не с «инициативной группой», а со всеми горожанами! Разве не так? Это наш город! Это наши налоги! Почему с мнением горожан не считаются и даже не предлагают такие сомнительные «эксперименты» на всеобщее обсуждение, если речь идет об общественном пространстве?» - пишет комментатор.

«Лучше бы лавочки страшные заменили в парке», - предлагает второй.

«Лучше зебру нарисуйте на пересечениях велодорожки и пешеходных дорожек», - вот еще одно мнение.