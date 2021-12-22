23 декабря для проезда откроют сразу два участка улицы Судостроительной

. Фото: мэрия Калининграда

Как сообщает пресс-служба мэрии Калининграда, в четверг, 23 декабря, техническое движение открывается сразу с двух сторон улицы Судостроительной:

- по участку от Аллеи Cмелых до ул. Кошевого. Здесь вместо узкого мостика над Товарной проложили трубопереезд и расширили проезжую часть. На обоих участках переложили коммуникации, подготовили основание и уложили нижний слой асфальтобетона;

- по участку от переулка Киевского до Коммунистической. Работы при этом продолжатся на тротуарах и в заездном кармане у Дворца творчества «Янтарь».

Напомним, ремонт Судостроительной стартовал 28 августа. Работы проводятся постепенно на разных участках. Полностью завершить ремонт должны 31 октября 2022 года.