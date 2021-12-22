Алиханов не исключил смягчение антиковидных ограничений к Новому году

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На фоне снижения заболеваемости ковидом власти Калининградской области могут смягчить действующие ограничения. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил губернатор Антон Алиханов.

– Мы уже провели первую серию смягчения ограничений – разрешили работу аттракционов, детских комнат в общепите, работу крупных детских развлекательных центров. Наверное, еще какие-то дополнительные послабления будут до конца года, - отметил глава региона. - Есть ряд вещей, которые нас ограничивают, в уже данных либо поручениях, либо постановлениях правительства. Мы не все можем самостоятельно решать, есть установленные главным санитарным врачом правила, которым мы должны следовать. Не все от меня зависит.

Отметим, что на протяжении последних полутора недель число новых случаев коронавируса в Калининградской области не превышает 200 в сутки.