Елена Дятлова: Троллейбусы в Калининграде доживают свой срок

Елена Дятлова. Фото: Александр КАТЕРУША

Троллейбусы в Калининграде доживают свой срок. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда» сообщила глава администрации Елена Дятлова.

- Троллейбусы доживают. Наверное, да. Потому что нет сегодня в Российской Федерации хороших производителей троллейбусов. А экологический транспорт - трамвай, электробус, автобус на газомоторном топливе - это та альтернатива, которая ничуть не хуже, - сказала Елена Дятлова.

Также она сообщила, что мэрия не торопится с покупкой электробусов, о которых ранее шла речь.

- Электробусы - пока нет, - сказала Елена Дятлова. - Мы смотрели, выезжали в Москву, встречались там с эксплуатирующими организациями. Пока решили взять паузу с электробусами.