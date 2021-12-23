Елена Дятлова: Троллейбусы в Калининграде доживают свой срок

Елена Дятлова.
Фото: Александр КАТЕРУША
Троллейбусы в Калининграде доживают свой срок. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда» сообщила глава администрации Елена Дятлова.
- Троллейбусы доживают. Наверное, да. Потому что нет сегодня в Российской Федерации хороших производителей троллейбусов. А экологический транспорт - трамвай, электробус, автобус на газомоторном топливе - это та альтернатива, которая ничуть не хуже, - сказала Елена Дятлова.
Также она сообщила, что мэрия не торопится с покупкой электробусов, о которых ранее шла речь.
- Электробусы - пока нет, - сказала Елена Дятлова. - Мы смотрели, выезжали в Москву, встречались там с эксплуатирующими организациями. Пока решили взять паузу с электробусами.