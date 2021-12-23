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Общество23 декабря 2021 6:39

Калининградцев приглашают на онлайн-олимпиаду, посвященную детям войны

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Масштабная олимпиада, посвященная детям войны, пройдет в рамках всероссийской акции «Мое детство - война. 2021».

За год был создан архив видеовоспоминаний более трех тысяч россиян, детство которых пришлось на годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В четверг, 23 декабря, с 12.00 до 14.00 (московское время) подведут итоги акции. Будут объявлены победители конкурсов, пройдет олимпиада по историческим событиям, принять участие в которой может любой желающий.

Регистрация для участия в онлайн-мероприятии для получения сертификата здесь.